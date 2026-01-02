Karadeniz'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı: Kastamonu, Sinop, Samsun Açıkları

Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in batısında etkili olması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle denizcileri ve vatandaşları uyardı. Kastamonu, Sinop ve Samsun açıklarında rüzgarın fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Batı Karadeniz için tahmin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan deniz uyarısında, Batı Karadenizde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in batısında durum

Doğu Karadeniz'in batısı için yapılan değerlendirmede ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden aynı kuvvette fırtına şeklinde eseceği, pazar günü akşam saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek, başta balıkçılar olmak üzere denizcilerin tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Uyarı süresi: 3 Ocak saat 00.00’dan 5 Ocak saat 23.59’a kadar geçerli olduğu bildirildi.

