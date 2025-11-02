Karakütük Şelalesi Samsun'da Doğaseverleri Bekliyor

Samsun'un Bafra, Vezirköprü ve Havza ilçelerinin kesişim noktasında, yeşillikler arasında saklı bir güzellik olarak öne çıkan Karakütük Şelalesi, ziyaretçilerini bekliyor.

Doğanın İçinden Kızılırmak'a Uzanan Geymene Deresi

Dağların zirvesinden doğan Geymene Deresi, Vezirköprü ve Havzadan geçtikten sonra Bafra ilçesinde Kızılırmak ile birleşiyor. Geymene Deresi, Karakütük Mahallesi'nin 2 kilometre doğusunda akan suları ile yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen Karakütük Şelalesi'ni ve onun oluşturduğu kanyonu meydana getiriyor.

Şelalenin devamında yer alan 500 metrelik kanyon, zengin bitki örtüsü ve temiz havasıyla doğaseverler, kampçı ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölge, doğal yapısını koruyan dokusuyla ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor ve Samsun'un turizm potansiyeline yeni bir değer katması bekleniyor.

Bölge Halkı ve Ekoturizm Beklentisi

Mahalle sakinleri, bölgenin tanıtılmasıyla ekoturizmin canlanmasını ve bölgeye ulaşımın kolaylaştırılmasını talep ediyor. Mevcut parkur ve yol koşullarının iyileştirilmesi, her yaş grubundan ziyaretçinin bölgeye erişimini kolaylaştıracak.

Yetkililerden ve Doğa Kulübünden Değerlendirme

Bafra Ekstrem Doğa Sporları Kulübü Başkanı Volkan Karaman, Karakütük Şelalesi'nin kayaların arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi: "Şelaleye her hafta yürüyüş düzenliyoruz. Bölgeye gelen insanlar oldukça keyifli vakit geçiriyor. Hem görsel zevki hem de el değmemiş doğası inanılmaz şekilde çekici oluyor."

Karaman, çok sayıda ziyaretçi talebi olmasına rağmen köyden Geymene Deresi'ne inen yolun bozuk olduğunu, bu nedenle bazı ziyaretçilerin yürümek zorunda kaldığını ifade etti: "Oraya kadar insanlar yürümek zorunda kalıyor. Yürüyüşü seviyoruz ancak belli yaşını almış vatandaşlarımız bölgeye ulaşmakta zorluk çekiyor."

Karaman bölgenin turizm çeşitliliği açısından önemine değinerek, "Karakütük Şelalesi sadece bunlardan bir tanesidir. Burayı ilginç kılan ise Vezirköprü, Havza ve Bafra ilçelerinin tam kesiştiği bölgede olmasıdır. Bölgenin tanıtımını yapmak için çalışıyoruz. Karakütük Şelalesi çok fazla bilinmiyor. Belki Bafra ilçesine uzak ama güzel olan her şey zorludur. Bazen yolu, bazen parkur zordur. Oraya giden herkes hayran kalıyor." ifadelerini kullandı.

