Karaman Mevsimin İlk Karıyla Beyaza Büründü

Mevsimin ilk karı gece saatlerinde başladı ve kısa sürede kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı, şehrin çeşitli noktalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Sanayi Esnafı Kartopu Oynayarak Sevindi

Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki parkta bir araya gelen sanayi esnafı, karı fırsat bilerek kartopu oynadı. Kar yağışına sevindiğini söyleyen Şaban Uysal "Allah’ın verdiğine şükür. Kuraklık çok olmuştu. İnşallah daha çok kar yağar. Çocukluğumuzda boyumuz kadar kar yağardı, bereket daha fazlaydı. Şimdi küresel ısınma nedeniyle o günler gibi olmuyor. Şimdiden herkesin yeni yılı mübarek olsun, bereketli yıllar olsun inşallah" dedi.

Sanayide oto tamirci olan Ali Uysal ise "Güzel oldu, her taraf bembeyaz. Sabah uyandık, her yer kar olmuştu. Az önce elemanlarla kartopu oynadık, gerçekten sevindik" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar Sokaklara Çıktı

Mevsimin ilk karıyla birlikte bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak karın keyfini çıkardı ve şehirde beyazla örtülü anlar yaşandı.

KARAMAN, MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE BEYAZA BÜRÜNDÜ. GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, KISA SÜREDE ETKİSİNİ ARTIRARAK KENTİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI.