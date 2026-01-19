Karapınar’da Selimiye Parkı’nda Süs Havuzu Dondu

Karapınar'da Selimiye Parkı'ndaki süs havuzu, gündüz eksi 10, gece eksi 15 dereceye kadar düşen soğuklarda tamamen dondu; bazı vatandaşlar buz üzerinde yürüdü, bazıları çekiçle kırdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:28
Kar yağışı ve dondurucu soğuk etkili oldu

Konya’nın Karapınar ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk, ilçede günlük yaşamı etkiliyor. Selimiye Parkı’ndaki süs havuzu tamamen dondu.

Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 10, gece ise eksi 15 dereceye kadar düştü. Aşırı soğuk nedeniyle buz tutan havuz, ziyaretçilere sıra dışı görüntüler sundu.

Bazı vatandaşlar donan havuzun üzerine çıkarak yürürken, bazıları ise çekiçle buzu kırmaya çalıştı. Ortaya çıkan görüntüler bölge halkının dikkatini çekti.

Vatandaşlardan Sefer Kızılkaya, kar yağışının özellikle tarım açısından sevindirici olduğunu belirterek, "Kar yağışı bizleri mutlu ederken, hava eksi 10-15 derecelere kadar soğudu. Bu soğukların bir an önce gitmesi için Allah’a yalvarmamız gerekiyor" dedi.

