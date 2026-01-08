Karapınar Şelalesi yağışlarla yeniden canlandı

Kırklareli'de kartpostallık görüntüler

Karapınar Şelalesi, yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruma noktasına gelmişti. Son dönemde bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar sayesinde şelale yeniden akmaya başladı ve ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Ormanlık alan içinde, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Armutveren köyünde bulunan şelale, uzun süre susuz kaldıktan sonra, son günlerdeki sağanaklarla canlandı. Şelaleden dökülen suların çevresindeki yeşil doğayla birleşmesi sonucu bölge görsel bir şölen kazandı.

Yağışların ardından debisi artan şelale, hem bölge halkının hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Oluşan manzara, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunarken, orman içindeki doğal güzellik yeniden hayat bulmuş durumda.

Samet Akalın konuyla ilgili olarak şöyle dedi: 'Kuraklık doğal güzelliklerimizi de yok ediyor. Bereket yağıyor. Kuraklıktan sonra can suyu oldu. Şelale eski görünümüne kavuştu.'

