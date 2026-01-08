Karapınar Şelalesi Yağışlarla Yeniden Canlandı

Kırklareli Demirköy Armutveren'deki Karapınar Şelalesi, yaz kuraklığının ardından etkili yağışlarla yeniden akmaya başlayıp kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:22
Karapınar Şelalesi Yağışlarla Yeniden Canlandı

Karapınar Şelalesi yağışlarla yeniden canlandı

Kırklareli'de kartpostallık görüntüler

Karapınar Şelalesi, yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruma noktasına gelmişti. Son dönemde bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar sayesinde şelale yeniden akmaya başladı ve ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Ormanlık alan içinde, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Armutveren köyünde bulunan şelale, uzun süre susuz kaldıktan sonra, son günlerdeki sağanaklarla canlandı. Şelaleden dökülen suların çevresindeki yeşil doğayla birleşmesi sonucu bölge görsel bir şölen kazandı.

Yağışların ardından debisi artan şelale, hem bölge halkının hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Oluşan manzara, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunarken, orman içindeki doğal güzellik yeniden hayat bulmuş durumda.

Samet Akalın konuyla ilgili olarak şöyle dedi: 'Kuraklık doğal güzelliklerimizi de yok ediyor. Bereket yağıyor. Kuraklıktan sonra can suyu oldu. Şelale eski görünümüne kavuştu.'

YAZ AYLARINDA KURAKLIK NEDENİYLE TAMAMEN KURUMA NOKTASINA GELEN KARAPINAR ŞELALESİ, ETKİLİ OLAN...

YAZ AYLARINDA KURAKLIK NEDENİYLE TAMAMEN KURUMA NOKTASINA GELEN KARAPINAR ŞELALESİ, ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN YENİDEN AKMAYA BAŞLAYARAK KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

YAZ AYLARINDA KURAKLIK NEDENİYLE TAMAMEN KURUMA NOKTASINA GELEN KARAPINAR ŞELALESİ, ETKİLİ OLAN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Fırtına Kamyoneti Devrildi: Römork Karşı Şeride Fırladı
2
Edirne’de Fırtına: Saatte 60 Kilometre Hızla Ağaçlar Devrildi
3
Yıllık 21 milyon 200 bin gıda analizi: 'Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar analiz yükü yok'
4
Balıkesir'de Fırtına: Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yazlıklar Sular Altında
5
Elazığ TSO Başkanı Alan 42 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziyle Toplantı Yaptı
6
Konya'da Kum Fırtınası Trafiği Aksatıyor: Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu Etkileniyor
7
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları