Karın Ardından Güneşin Keyfi: Şanlıurfa'da Balıklıgöl'e Akın

Şanlıurfa – Balıklıgöl

İki günlük kar yağışının ardından şehirde güneş yüzünü gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte Balıklıgöl'e akın etti; karlı manzaranın tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çektiler ve balıklara yem verdi.

Ziyaretçiler, karla kaplı tarihi mekânın mistik atmosferini soluyarak keyifli vakit geçirdi.

Arkadaşlarıyla birlikte Balıklıgöl’e giden Erhan Çetiz, "Hava şu anda açtı. Kardan sonra güneş çıkınca arkadaşlarla birlikte Balıklıgöl’e geldik. Karlı hali ile görmek, o mistik havayı solumak istedik. Günümüz güzel geçiyor" dedi.

Balıklıgöl’ü ziyaret eden Halil Doğan ise, " Güzel bir pazar, güzel bir hava, 2 günlük kar yağışının ardından bu güzel havayı fırsat bilerek çıktık. Urfamızın en güzel ve tarihi yeri olan Balıklıgölümüzü ziyarete geldik" diye konuştu.

GÜNEŞİ GÖREN SOLUĞU BALIKLIGÖL’DE ALDI