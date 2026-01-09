Karlıova’da Kar Yeniden Başladı: Bingöl İçin Kuvvetli Kar Uyarısı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yeniden başladı; erimeyen kar için ekipler çalışma yaptı. Meteoroloji kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde 20 cm ve üzeri uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:46
Karlıova’da kar yeniden başladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı tekrar başladı. Geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından ilçede dondurucu hava etkili olmuş, erimeyen kar için ekipler çalışma yapmış ve kamyonlarla kar taşınmıştı.

Bugün yeniden başlayan yağışlarla ilçe adeta kara teslim oldu.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise "Bingöl il genelinde beklenen kar yağışlarının sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli (10-20 cm) yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması tahmin edilmektedir" denildi.

