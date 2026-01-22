Kars Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: Caddeler Temizleniyor

Kar yağışının durmasının ardından Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamasını önlemek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Özellikle vatandaşların yoğun kullandığı Faikbey, Kazımpaşa ve Selahattin Filtekin Caddesi gibi ana arterlerde iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla aralıksız çalışma yürütülüyor.

Belediye açıklaması

"Kars Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla kar küreme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipler; ana arterler, mahalle yolları, cadde ve sokaklar başta olmak üzere kamu kurumlarının çevresi, hastane yolları, okul önleri ve yoğun kullanılan güzergâhlarda kar küreme ve yol temizleme çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi. Yaya ve araç güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırım ve geçiş noktalarında da temizlik çalışmaları yapıldı. Kars Belediyesi, kış şartlarının oluşturabileceği olumsuzlukları en aza indirmek ve şehir genelinde güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla karla mücadele çalışmalarına ihtiyaç duyulan her noktada devam edecektir."

Toplanan kar kütleleri iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek şehir dışındaki boş alanlara taşınıyor.

