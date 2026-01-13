Bursa'da Kar Zorluğu: Büyükşehir Onkoloji Hastasını Hastaneye Ulaştırdı

Bursa Büyükşehir ekipleri, Teferrüç Mahallesi’nde yolu kapanan onkoloji hastasını kar koşullarında güvenli şekilde hastaneye ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:38
Koordineli müdahale ile hayat kurtaran ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Teferrüç Mahallesi’ndeki evinin yolu ulaşıma kapanan onkoloji hastasını güvenli bir şekilde tedavisinin yapılacağı hastaneye ulaştırdı.

Olay, sabah saatlerinde AKOMa gelen ihbar üzerine başladı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmada ekipler hızla yönlendirildi.

Bursa Acil Müdahale (BAM) ekibi, Uludağ sırtlarında dar ve eğimli olan, kar nedeniyle ambulans ulaşımına kapanan adrese intikal etti. Ekipler hastayı evinden güvenli şekilde alarak bir alt sokakta bekleyen Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri’nin hasta nakil ambulansına teslim etti.

Hasta, daha sonra Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesine sevk edildi; tedavisinin tamamlanmasının ardından yine ekipler tarafından güvenli şekilde evine ulaştırıldı.

Hastanın yakınları, zorlu hava şartlarına rağmen hızlı ve özverili müdahalede bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

