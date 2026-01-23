Kars'ta 15 Yılın En Yoğun Karı: Sarıkamış'ta 2,5 Metreye Ulaşıldı

Kars'ta 15 Yılın En Yoğun Karı Yaşanıyor

Kars, Ocak ayı başından bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışıyla son 15 yılın en yoğun kışını yaşıyor. Öğlenden sonra başlayan ve giderek şiddetini artıran yağış, kent yaşamını olumsuz etkiliyor.

Etkiler ve yer yer 2 metreyi aşan kar kalınlığı

Kentte kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi geçerken, ulaşımda ciddi aksaklıklar gözlemleniyor. Şehir merkezinde araçlar ilerlemekte zorlanıyor, kaldırımlarda yürüyüş neredeyse imkânsız hale geldi.

Vatandaşın görüşü

Bülent Ertaş kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade ederek şu sözleri kullandı: "Kars karı alır ancak son 15 yılın en çok yoğun karını bu yıl aldı. Bütün köy yolları kapandı. Şehir merkezinde araçlar ilerlemekte çok zorluk çekiyor. Vatandaş kaldırımda yürüyemez bir hale geldi. Kar bu yıl Kars’a gerçekten çok fazla yağdı"

Sarıkamış Kayak Merkezi

Son günlerde yağan kar ile birlikte Sarıkamış Kayak Merkezinde kar kalınlığı 2,5 metreyi geçti. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

