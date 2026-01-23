Kars'ta 15 Yılın En Yoğun Karı: Sarıkamış'ta 2,5 Metreye Ulaşıldı

Kars'ta Ocak başından beri süren kar yağışı son 15 yılın en yoğun seviyesine ulaştı; bazı bölgelerde 2 metreyi, Sarıkamış'ta 2,5 metreyi geçti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:13
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:13
Kars, Ocak ayı başından bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışıyla son 15 yılın en yoğun kışını yaşıyor. Öğlenden sonra başlayan ve giderek şiddetini artıran yağış, kent yaşamını olumsuz etkiliyor.

Kentte kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi geçerken, ulaşımda ciddi aksaklıklar gözlemleniyor. Şehir merkezinde araçlar ilerlemekte zorlanıyor, kaldırımlarda yürüyüş neredeyse imkânsız hale geldi.

Bülent Ertaş kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade ederek şu sözleri kullandı: "Kars karı alır ancak son 15 yılın en çok yoğun karını bu yıl aldı. Bütün köy yolları kapandı. Şehir merkezinde araçlar ilerlemekte çok zorluk çekiyor. Vatandaş kaldırımda yürüyemez bir hale geldi. Kar bu yıl Kars’a gerçekten çok fazla yağdı"

Son günlerde yağan kar ile birlikte Sarıkamış Kayak Merkezinde kar kalınlığı 2,5 metreyi geçti. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

