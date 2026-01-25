Kars'ta Beyaz Zarafet: Kırağı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kars’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düşmesiyle birlikte kent, yoğun sis ve kırağı etkisiyle adeta beyaza büründü. Ağaçların üstünü kaplayan buz kristalleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ağaçlar kristal açtı, doğa beyaza boyandı

Yoğun sisin ardından bitki örtüsü üzerinde kristalleşen kırağı, park ve bahçelerdeki ağaçların dallarını adeta çiçek açmış gibi gösterdi. Tarihi Kars Kalesi ve çevresindeki eski yapılarla birleşen beyaz örtü, fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sundu.

Vatandaşlar hayran kaldı

Umut Yıldırım (Ağrı’dan gelen ziyaretçi): "Kars’ı çok beğendik, görüntüsü gerçekten kış manzarası, kartpostallardan bir görüntü gibi çok hoşumuza gitti. Ailece geldik. Zaten her yıl geliyoruz. Kars’ın ayrı bir karı, ayrı bir kış havası var, beğeniyoruz ve devamlı geliyoruz"

Sis sonrası oluşan kırağı, kentteki tarihi mekanları gezen ziyaretçilere adeta baharda çiçek açmış gibi beyaz bir şehir sundu. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 derece, sabah saatlerinde ise sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.

