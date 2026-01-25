Kars’ta Beyaz Zerafet: -17°C'de Kırağı ve Kristal Manzaralar

Kars’ta sıcaklık sıfırın altında 17 dereceye düştü; yoğun sis sonrası ağaçları kaplayan kırağı kenti beyaza bürüdü, Kars Kalesi fotoğraf tutkunlarına eşsiz görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:47
Kars’ta Beyaz Zerafet: -17°C'de Kırağı ve Kristal Manzaralar

Kars’ta Beyaz Zerafet: -17°C'de Kırağı ve Kristal Manzaralar

Kars’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düşmesiyle kent, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Yoğun sis ve dondurucu soğuk, doğanın yüzünü kristal bir estetiğe bürüdü.

Ağaçlar kristal açtı, doğa beyaza boyandı

Kentte etkili olan sisin ardından bitki örtüsü üzerinde oluşan kırağı, dalları kristalleştirerek ağaçlara 'çiçek açmış' bir görünüm verdi. Park ve bahçelerdeki ağaçların üzerindeki buz kristalleri, tarihi Kars Kalesi ve çevresindeki eski yapılarla birleşince ortaya seyrine doyumsuz kareler çıktı. Fotoğraf tutkunları için kent adeta bir görsel şölen sundu.

Vatandaşlar hayran kaldı

Umut Yıldırım, Ağrı'dan gelerek gördüğü manzara karşısındaki izlenimlerini şu sözlerle aktardı: 'Kars’ı çok beğendik, görüntüsü gerçekten kış manzarası, kartpostallardan bir görüntü gibi çok hoşumuza gitti. Ailece geldik. Zaten her yıl geliyoruz. Kars’ın ayrı bir karı, ayrı bir kış havası var, beğeniyoruz ve devamlı geliyoruz'.

Sis sonrası oluşan kırağı, vatandaşlara baharda ağaçların çiçek açmış gibi beyaza büründüğü izlenimi verirken, kentliler ve ziyaretçiler tarihî mekanları bu büyülü atmosferde gezdi. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 derece, sabah saatlerinde ise sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.

KARS’TA ‘BEYAZ ZERAFET’: KIRAĞI KENTİ ADETA BÜYÜLEDİ(KARS-İHA)

KARS’TA ‘BEYAZ ZERAFET’: KIRAĞI KENTİ ADETA BÜYÜLEDİ(KARS-İHA)

KARS’TA ‘BEYAZ ZERAFET’: KIRAĞI KENTİ ADETA BÜYÜLEDİ(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Hafta Sonu Doldu
2
Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Başkan Hüseyin Koç Yeniden Seçildi
3
Elazığ'da Kurt Sürüsü Tarlatepe Mezrasında Görüntülendi
4
Karya Farma HBX Ar-Ge, ‘İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi’ Kuruyor
5
Bilecik'te Polis Eş Zamanlı Denetimleri
6
Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Güneşle Şenlendi
7
Gercüş'te Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları