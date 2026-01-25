Kars’ta Beyaz Zerafet: -17°C'de Kırağı ve Kristal Manzaralar

Kars’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düşmesiyle kent, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Yoğun sis ve dondurucu soğuk, doğanın yüzünü kristal bir estetiğe bürüdü.

Ağaçlar kristal açtı, doğa beyaza boyandı

Kentte etkili olan sisin ardından bitki örtüsü üzerinde oluşan kırağı, dalları kristalleştirerek ağaçlara 'çiçek açmış' bir görünüm verdi. Park ve bahçelerdeki ağaçların üzerindeki buz kristalleri, tarihi Kars Kalesi ve çevresindeki eski yapılarla birleşince ortaya seyrine doyumsuz kareler çıktı. Fotoğraf tutkunları için kent adeta bir görsel şölen sundu.

Vatandaşlar hayran kaldı

Umut Yıldırım, Ağrı'dan gelerek gördüğü manzara karşısındaki izlenimlerini şu sözlerle aktardı: 'Kars’ı çok beğendik, görüntüsü gerçekten kış manzarası, kartpostallardan bir görüntü gibi çok hoşumuza gitti. Ailece geldik. Zaten her yıl geliyoruz. Kars’ın ayrı bir karı, ayrı bir kış havası var, beğeniyoruz ve devamlı geliyoruz'.

Sis sonrası oluşan kırağı, vatandaşlara baharda ağaçların çiçek açmış gibi beyaza büründüğü izlenimi verirken, kentliler ve ziyaretçiler tarihî mekanları bu büyülü atmosferde gezdi. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 derece, sabah saatlerinde ise sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.

KARS’TA ‘BEYAZ ZERAFET’: KIRAĞI KENTİ ADETA BÜYÜLEDİ(KARS-İHA)