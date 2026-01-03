DOLAR
Kars'ta Dondurucu Ayaz: Termometreler eksi 28’i Gösterdi

Kars'ta gece sıcaklıkları eksi 32'ye kadar düştü, sabah termometreler eksi 28'i gösterdi. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü soğuk uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 08:19
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 08:25
Bölgede yaşam olumsuz etkileniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu kış etkisini artırarak sürdürüyor. Serhat şehri Kars, yılın en soğuk gecelerinden birini yaşadı.

Şehir merkezinde termometreler sıfırın altında 28 dereceyi gösterirken, dondurucu soğuk hayatı adeta durma noktasına getirdi. Etkili ayaz nedeniyle vatandaşlar araçlarını korumak için halı battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı; çok sayıda aracın camları buz tuttu.

Soğuk havada araçlarının camlarını temizlemeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentteki aşırı soğuğun boyutunu gösteren diğer veride, gece sıcaklığının sıfırın altında 32 dereceye kadar düştüğü ölçüldü.

Sedat Topçu: Kars’a ticari amaçla ile gelmiştim. Kars’ın bu kadar soğuk olduğunu bilmiyordum. Aracımın camları buz tuttu. Onun temizliğini yapıyorum. Kars işte adıyla güzel, soğuk havalarla meşhur olan bir ilimiz, bu şekilde devam ediyoruz, soğuk memleket

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, soğuk havanın etkisini sürdürmeye devam edeceğine dikkat çekildi.

