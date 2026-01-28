Kars’ta Eksi 20 Derece: Ağaçlar Kırağıyla Kaplandı

Kars’ta doğa eksi 20 dereceyle buz kesti

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü Kars’ta doğa adeta buz kesti. Dondurucu soğuk nedeniyle kent merkezi ve parklar beyaza bürünürken, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Sibirya soğukları Kars’ta etkisini sürdürüyor

Kars’ta bir süredir etkisini sürdüren Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı soğuklarda tamamen donan Kars Çayı’nın açık olan küçük bir bölümünde onlarca yaban ördeği yaşam mücadelesi verirken, kentteki bitki örtüsü kırağı sayesinde görsel bir şölen oluşturdu.

Dondurucu soğuk, park ve bahçelerdeki ağaçları adeta kristal heykellere dönüştürdü. Kentliler geceyi beyaz bir manzarayla karşıladı; özellikle Kars Çayı çevresindeki bitkiler beyaz gelinliğini giymiş görüntüsüyle dikkat çekti.

Vatandaşların tepkisi

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Orhan Yıldız, "Hava çok soğuk. Gördüğünüz gibi ağaçlar soğuktan kırağı tuttu. Kış şartlarını biz bu şekilde geçiriyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

KARS’TA SOĞUKTAN AĞAÇLAR KIRAĞI TUTTU(KARS-İHA)