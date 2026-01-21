Kars'ta Eksi 30'da Buzlanma: Kars-Ardahan Karayolu'nda Yüzlerce Araç Mahsur

Kars'ta eksi 30 dereceye düşen soğuklarda Susuz mevkiindeki yoğun buzlanma nedeniyle Kars-Ardahan karayolunda yaklaşık yüz araç mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:28
Kar yağışının ardından gece saatlerinde etkisini artıran dondurucu soğuklar, Kars yaşamını olumsuz etkiledi. Özellikle Kars-Ardahan karayolunun Susuz yol boyu köy mevkiinde oluşan yoğun buzlanma, yolu adeta buz pistine çevirdi.

Buzlanma ve Trafik Kilidi

Edinilen bilgilere göre ani buzlanma nedeniyle birçok sürücü ilerlemekte güçlük çekti. Tırların rampayı çıkamaması ve yolun kapanması sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu. Bölgedeki kaynaklar, yaklaşık yüz aracın mahsur kaldığını bildiriyor; ulaşım neredeyse tamamen durdu.

Müdahale ve Vatandaş Tepkisi

Vatandaşlar durumu Karayolları ekiplerine bildirdiğini ancak iddiaya göre bir saati aşkın süre boyunca herhangi bir müdahale yapılmadığını aktardı. Bu gecikme sürücülerin tepkisine neden olurken, havalimanına yetişmeye çalışan vatandaşlar yaşanan gecikmeler nedeniyle isyan etti.

Soğukta Mağduriyet

Uzun süre yolda beklemek zorunda kalan araçların bazılarında bebek ve çocukların bulunduğu görüldü. Soğuk havada oluşan mağduriyet endişeye yol açarken, vatandaşlar yetkililerden bir an önce buzlanmaya karşı önlem alınmasını ve yolun trafiğe açılmasını talep etti.

Bölgede bekleyiş sürerken, mahsur kalanlar diğer sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

