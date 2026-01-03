Kars'ta Esnaftan Karla Mücadeleye Traktör Desteği

Ortakapı Mahallesi'nde esnaf dayanışması

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi kenti beyaza bürürken, karla mücadele çalışmaları sırasında esnaftan gelen destek dikkat çekti. Ortakapı Mahallesi başta olmak üzere merkezde yürütülen temizlik çalışmalarında esnafın katkısı öne çıktı.

Traktör, tarım aletleri sektöründe faaliyet gösteren esnaf, yoğun kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için satışını yaptığı traktörler ve tarım aletleriyle destek verdi. Yapılan temizlik çalışmaları hem trafiğin rahatlamasını sağladı hem de çevredeki esnaf ve vatandaşlardan büyük takdir topladı.

İşletme sahibi, zor günlerde elini taşın altına koyduklarını belirterek, kış şartlarının kent yaşamını olumsuz etkilememesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade etti.

Esnafın bu duyarlı davranışı, Kars'ta birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koyarken, karla mücadelede dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi.

