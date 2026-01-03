DOLAR
Kars'ta Esnaftan Karla Mücadeleye Traktör Desteği

Kars'ta esnaf, yoğun kar sonrası yolların açılması için satışını yaptığı traktör ve tarım aletleriyle karla mücadele çalışmalarına destek verdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:10
Ortakapı Mahallesi'nde esnaf dayanışması

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi kenti beyaza bürürken, karla mücadele çalışmaları sırasında esnaftan gelen destek dikkat çekti. Ortakapı Mahallesi başta olmak üzere merkezde yürütülen temizlik çalışmalarında esnafın katkısı öne çıktı.

Traktör, tarım aletleri sektöründe faaliyet gösteren esnaf, yoğun kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için satışını yaptığı traktörler ve tarım aletleriyle destek verdi. Yapılan temizlik çalışmaları hem trafiğin rahatlamasını sağladı hem de çevredeki esnaf ve vatandaşlardan büyük takdir topladı.

İşletme sahibi, zor günlerde elini taşın altına koyduklarını belirterek, kış şartlarının kent yaşamını olumsuz etkilememesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade etti.

Esnafın bu duyarlı davranışı, Kars'ta birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koyarken, karla mücadelede dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

