Kars'ta İki Kızıl Tilki Kar Üstünde Oyun Anları Kamerada

Kars'ta İki Kızıl Tilki Kar Üstünde Oyun Anları

Görüntüler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Kars’ın dondurucu soğuğu bile onların oyun neşesine engel olamadı. Kentin sessizliğini fırsat bilen 2 kızıl tilki, bir sitenin bahçesinde dakikalarca eğlendi.

Yiyecek aramak için yerleşim yerlerine inen tilkiler bu kez karınlarını doyurmaktan çok oyun oynamayı tercih etti. Gece saatlerinde sessizliğe bürünen bir sitenin bahçesinde ortaya çıkan tilkiler, adeta çocuklar gibi birbirleriyle şakalaştı.

Bahçede karlar üzerindeki güreşleri, birbirlerini kovalamaları ve kuyruk sallayarak yaptıkları oyun hamleleri sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tilkilerin oldukça neşeli olduğu ve çevredeki ışıklara aldırış etmeden oyunlarına devam ettiği görülüyor.

Kars'ta oyun oynayan tilkiler kamerada