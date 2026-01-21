Senin Kırıkkale’n Fotoğraf Yarışması Başladı - Başvurular 20 Şubat’a Kadar

Kırıkkale Belediyesi'nin 'Senin Kırıkkale’n: Tarih, Doğa, İnsan' temalı fotoğraf yarışmasına başvurular 20 Şubat'a kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:41
Kırıkkale Belediyesi tarafından "Senin Kırıkkale’n: Tarih, Doğa, İnsan" temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular 20 Şubat'a kadar devam ediyor.

Yarışmanın Amacı

Yarışma, kentin tarihini, doğasını ve insan hikayelerini yansıtan kareleri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Kentin sokaklarından doğal güzelliklerine, tarihi mekanlarından günlük yaşamına uzanan her ayrıntı fotoğrafla anlatılmak isteniyor.

Katılım Koşulları

Yarışma, Kırıkkale'de ikamet eden ya da yolu kentten geçen amatör ve profesyonel tüm fotoğraf tutkunlarına açıktır. Tek kategori üzerinden düzenlenecek yarışmada, fotoğrafların il sınırları içinde çekilmiş olması ve kentin ruhunu yansıtması yeterlidir.

Profesyonel fotoğraf makinelerinin yanı sıra güncel akıllı telefonlarla çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar da kabul edilecektir. Her katılımcı en fazla 3 fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.

Fotoğraflarda renk, ışık ve kadraj gibi temel düzenlemelere izin verilirken, fotoğrafın doğasına zarar verecek ağır manipülasyonlar ile yapay zeka üretimi görseller değerlendirmeye alınmayacaktır.

Telif ve Kullanım Hakları

Yarışmaya katılan eserlerin kullanım hakkı, eser sahibinin ismi belirtilmek kaydıyla Kırıkkale Belediyesi'ne ait olacak ve şehir tanıtımı, sergi ile yayınlarda kullanılabilecektir.

Başvuru

Başvurular, 20 Şubat tarihine kadar belediyenin resmi internet sitesinde yer alan başvuru adresinden yapılacaktır. Site üzerinden detaylı bilgiye ulaşılabileceği belirtildi.

