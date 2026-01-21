Sinop'ta Babacan Yolu'ndaki Çökmenin Onarımı Sürüyor

Olay ve müdahale

Sinop'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken yol için onarım çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, cumartesi akşam saatlerinde kar yağışının ardından Babacan Yolu'nun Kiraztepe mevkisinde kayma yaşandı.

Belediye ekipleri olayın ardından hızla bölgeye intikal ederek onarım çalışmalarına başladı. İlk etapta yol çift yönlü trafiğe kapatıldı ve çalışma alanında güvenlik önlemleri alındı.

Yapılan çalışmalar ve trafik düzeni

Zeminin güçlendirilmesi ve muhtemel risklerin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Kısmi çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeden geçiş, kontrol altında tek yönlü olarak sağlanmaya başlandı.

Yetkililer, yürütülen onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

