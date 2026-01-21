Sinop'ta Babacan Yolu'ndaki Çökmenin Onarımı Sürüyor

Sinop'ta Babacan Yolu Kiraztepe mevkisinde toprak kayması sonucu çöken yolun onarım çalışmaları belediye ekiplerince sürdürülüyor; trafik kısmen tek yönlü sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:35
Sinop'ta Babacan Yolu'ndaki Çökmenin Onarımı Sürüyor

Sinop'ta Babacan Yolu'ndaki Çökmenin Onarımı Sürüyor

Olay ve müdahale

Sinop'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken yol için onarım çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, cumartesi akşam saatlerinde kar yağışının ardından Babacan Yolu'nun Kiraztepe mevkisinde kayma yaşandı.

Belediye ekipleri olayın ardından hızla bölgeye intikal ederek onarım çalışmalarına başladı. İlk etapta yol çift yönlü trafiğe kapatıldı ve çalışma alanında güvenlik önlemleri alındı.

Yapılan çalışmalar ve trafik düzeni

Zeminin güçlendirilmesi ve muhtemel risklerin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Kısmi çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeden geçiş, kontrol altında tek yönlü olarak sağlanmaya başlandı.

Yetkililer, yürütülen onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

SİNOP’TA TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE ÇÖKEN YOLDA ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

SİNOP’TA TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE ÇÖKEN YOLDA ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

SİNOP’TA TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE ÇÖKEN YOLDA ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanyalı Balıkçı Feridun Duraklı'dan Şehit ve Gazilere Ücretsiz Balık
2
Bursa'da Türk Bayrağı Seferberliği
3
Şırnak'ta Karla Mücadele: Beytüşşebap Yolları Tek Tek Ulaşıma Açılıyor
4
STSO Başkan Vekili Çalapkulu, TÜGVA Siirt Başkanı Tetik ile Görüştü
5
Vali Dr. Erdinç Yılmaz Eskişehir’de Göreve Başladı: Sosyal Medyada Şehir Duvar Kağıdı
6
Kayseri'de Termometreler -23: Pınarbaşı ve Tomarza Dondu
7
Kars’ta Mehmetçik paletli kar aracıyla yaşlı hastayı hastaneye yetiştirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları