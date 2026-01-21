Sinop'ta Babacan Yolu'ndaki Çökmenin Onarımı Sürüyor
Olay ve müdahale
Sinop'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken yol için onarım çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, cumartesi akşam saatlerinde kar yağışının ardından Babacan Yolu'nun Kiraztepe mevkisinde kayma yaşandı.
Belediye ekipleri olayın ardından hızla bölgeye intikal ederek onarım çalışmalarına başladı. İlk etapta yol çift yönlü trafiğe kapatıldı ve çalışma alanında güvenlik önlemleri alındı.
Yapılan çalışmalar ve trafik düzeni
Zeminin güçlendirilmesi ve muhtemel risklerin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Kısmi çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeden geçiş, kontrol altında tek yönlü olarak sağlanmaya başlandı.
Yetkililer, yürütülen onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.
SİNOP’TA TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE ÇÖKEN YOLDA ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.