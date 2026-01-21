DigiCRAFT ile Çorum'un El Sanatları Dijitalleşiyor

AB destekli DigiCRAFT projesiyle Çorum'un unutulmaya yüz tutan el sanatları, Türkiye, Norveç ve Polonya ortaklığıyla dijital platformlara taşınıp gelecek nesillere aktarılacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:27
Çorum Belediyesi koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen DigiCRAFT projesi, düzenlenen açılış toplantısıyla başladı. Türkiye, Norveç ve Polonya ortaklığında yürütülecek proje ile unutulmaya yüz tutmuş yerel el sanatları dijital dünyaya taşınarak gelecek nesillere aktarılacak.

Proje Ortakları ve Rolleri

Yerel Kültür ve El Sanatlarında Dijitalleşme: Gelenekten Geleceğe (DigiCRAFT)” adlı Erasmus+ projesi, uluslararası iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Toplantıda ortaklar kurumlarını ve uzmanlık alanlarını tanıtarak proje kapsamındaki sorumlulukları paylaştı. Hayat Boyu Eğitim Bilim Sanat Kültür Derneği, el sanatlarının yetişkin eğitimi ve mesleki eğitimle ilişkilendirilmesine odaklanacak; dijital eğitim modüllerinin geliştirilmesi, öğrenme çıktılarının belirlenmesi ve eğitim içeriklerinin yapılandırılması süreçlerinde aktif rol üstlenecek.

Alacalılar Derneği ise el sanatlarının tanıtımı, görünürlüğünün artırılması ve yaygınlaştırılması çalışmalarına ağırlık vererek yerel kültürel değerlerin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacak. Çorum Belediyesi, yerel kültür, kadın kursları ve el sanatlarındaki altyapısıyla projenin koordinatörlüğünü yürütürken; Polonya’dan Miejska Strefa Kultury w odzi kültürel miras, sanat ve dijital sergileme; Norveç’ten Frivilligakademiet ise dijital eğitim ve çevrim içi platformlar konusunda destek sağlayacak.

Faaliyetler ve Hedefler

Proje kapsamında Çorum ve ilçelerinde unutulmaya yüz tutmuş birçok zanaat dalının dijital dönüşüm yoluyla yeniden canlandırılması amaçlanıyor. Hedefler arasında el sanatlarının dijital platformlarda tanıtılması, eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenlenmesi ile yenilikçi dijital araçlar geliştirilmesi bulunuyor.

Projede ayrıca dijital eğitim modülleri hazırlanacak, öğrenme çıktıları belirlenecek ve eğitim içerikleri yapılandırılacak; böylece hem yerel hem de uluslararası düzeyde sürdürülebilir bir aktarım mekanizması oluşturulması planlanıyor.

Açılış Toplantısı ve Etkinlikler

Toplantının ilk gününde proje ortakları sunumlar gerçekleştirdi, yürütülecek iş paketleri ele alınarak görev ve sorumluluklara ilişkin iş bölümü yapıldı. Proje süresince gerçekleştirilecek faaliyetler, eğitim programları, atölye çalışmaları ve dijital içerik üretimlerine yönelik çalışma takvimi belirlendi.

Toplantı programının üçüncü gününde düzenlenen şehir turunda katılımcılar, Çorum’un tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret etti. Programın sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, proje ortaklarına sertifikalarını takdim etti. Uluslararası ortaklar, Çorum’un kültürel zenginliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek DigiCRAFT projesinde yer almaktan ve Çorum Belediyesi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ulusal Ajans Temsilcisi Dr. Vahit Sadal, Proje Koordinatörü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya ile proje ortaklarından Frivilligakademiet, Miejska Strefa Kultury w odzi temsilcileri ve Alacalılar Derneği ile Hayatboyu Eğitim Bilim Kültür ve Sanat Derneği temsilcileri katıldı.

