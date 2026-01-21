BEUN Devrek MYO ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2025-2026 Akademik Kurulu Toplandı

BEUN Devrek MYO ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2025-2026 Akademik Kurulunda yeni yıl planları, projeler ve ödül töreni ele alındı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:27
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Devrek Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilen 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, Devrek Meslek Yüksekokulu'nda yapıldı. Toplantıya Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Doç. Dr. İhsan Kazkondu, Doç. Dr. Ersin Kanat, Doç. Dr. Mustafa Zor, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Karaelmas ile müdür yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Sunumlar: Geçen Yılın Değerlendirmesi ve Yeni Yıl Planları

Doç. Dr. İhsan Kazkondu, 2024-2025 Akademik Yılı faaliyetlerini özetleyen kapsamlı bir sunum yaptı. Kazkondu, 2025-2026 akademik yılı planları, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Ayrıca planlanan akademik projeler ve öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve toplumsal etkinlikler üzerinde durdu ve görüşlerini Rektör Özölçer'e teşekkür ederek sonlandırdı.

Doç. Dr. Ersin Kanat da Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu adına 2024-2025 dönemi faaliyetlerini, 2025-2026 yol haritasını, personel ve öğrenci durumunu içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Kanat, yüksekokul bünyesinde tamamlanan ve süren bilimsel, sosyal ve akademik projelere ilişkin ayrıntıları paylaştı ve geleceğe yönelik projeksiyonlarını aktardı.

Ödül Töreni ve Rektörün Değerlendirmesi

Sunumların ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti. Rektör Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılına ilişkin genel değerlendirmesinde 2025-2026 bahar döneminin üniversite ailesi için hayırlı olmasını diledi ve tüm akademik birimlerin gerçekleştireceği faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Özölçer, Devrek Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun akademik başarısının yanı sıra kamu kurumları ve sektörlerle yürütülen sosyal ve toplumsal projeler, bilimsel, sanatsal, tarihi ve kültürel çalışmalar ile akademik iş birlikleri sayesinde önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Rektör konuşmasında şu başarıları öne çıkardı: Aşçılık Programının MEDEK tarafından 4 yıl süreyle akredite edilmesi, öğrencilerin İskenderun ve Rize gibi şehirlerde Zonguldak mutfağını tanıttıkları gastronomi etkinlikleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen Engelsiz Bayrak kapsamında "Mavi Bayrak" kazanılması, TÜBİTAK 2209-B programıyla öğrenci projelerine sağlanan destek ve akademisyenlerin TÜBİTAK destekli projelerde elde ettikleri başarılar.

Rektör Özölçer ayrıca öğrencilerin şehir kültürel, tarihsel, ekonomik ve toplumsal değerleri özümsemelerinin, sürdürülebilir eğitim yaklaşımlarının benimsenmesinin, ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alınmasının ve nitelikli bilimsel yayınların artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Konuşmasını, akademik ve idari personele teşekkür ederek tamamladı.

Kapanış

Devrek Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, yapılan sunumlar ve Rektör Özölçer'in değerlendirmesinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

