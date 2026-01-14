Kars'ta Kızılay'dan 'İç Isıtan' Destek: Kar ve Tipide Mahsur Kalanlara Şefkat Eli

Kars'ta Kızılay'dan "İç Isıtan" Destek

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipide yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına Türk Kızılayı Kars Şubesi ekipleri yetişti. Gönüllüler, soğuk havada kalan sürücü ve yolculara ulaşıp sıcak ikramlarla moral verdi.

Kar ve tipiye karşı Kızılay seferberliği

Şehirlerarası bağlantı yollarında yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle zor anlar yaşayanlara destek olmak amacıyla Kızılay ekipleri kentteki stratejik nokta ve uygulama alanlarında görev aldı. "Sensiz Olmaz" şiarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, bekleyenlere ulaşıp ilk yardım niteliğinde hizmet sundu.

Kızılay’ın olduğu yerde yalnız değilsiniz

Kars Şube Başkanı Kübra Hüryurt, soğuk kış gecelerinde hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi için sahada olduklarını vurguladı. Hüryurt, "Kars’ın sert kış koşullarında, yolda mahsur kalan veya soğuktan etkilenen her bir can bizim için çok kıymetli. Gönüllülerimizle birlikte vatandaşlarımızın içini bir nebze de olsa ısıtmaya çalışıyoruz. Kızılay, ihtiyaç duyulan her an vatandaşımızın yanındadır" dedi.

Kızılay gönüllüleri, dondurucu soğukta görev yapan güvenlik güçlerini ve yolda kalan vatandaşları ziyaret ederek sıcak çorba, çay ve kek ikramı ile battaniye desteği gibi temel ihtiyaçları karşıladı.

