Kars’ta Sıfırın Altında -20°C: Ağaçlar Kırağıyla Kaplandı

Kars’ta doğa buz kesti: Ağaçlar kırağıyla kaplandı

Sıcaklık sıfırın altında -20°C, kent beyaza büründü

Kars’ta etkili olan soğuk hava dalgası doğayı adeta dondurdu. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşerken, ağaçlar yoğun kırağıyla kaplandı ve şehir bembeyaz bir görünüme kavuştu.

Sibirya soğukları olarak adlandırılan bu olumsuz hava koşulları hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Tamamen donan Kars Çayı’nda açık kalan küçük bir bölümde onlarca yaban ördeği yaşam mücadelesi verirken, vatandaşlar soğuk nedeniyle büyük zorluk yaşadı; bazıları adeta nefeslerinin donduğunu aktardı.

Orhan Yıldız havanın çok soğuk olduğunu belirtip şunları söyledi: "Hava çok soğuk gördüğünüz gibi ağaçlar soğuktan kırağı tuttu. Kış şartlarını biz bu şekilde geçiriyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun"

Kente sabah bembeyaz bir manzarayla uyanan Karslılar, kırağı tutan ağaçların oluşturduğu görsel şölenle karşılaştı. Dondurucu soğuk, park ve bahçelerdeki ağaçları adeta birer kristal heykele dönüştürdü. Kartpostallık görüntüler özellikle Kars Çayı çevresindeki bitki örtüsünde görüldü; bitkiler beyaz gelinliğini giymiş gibi görenleri büyüledi.

(IÇ-NK)

Kars'ta soğuktan ağaçlar kırağı tuttu