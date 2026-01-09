Kars'ta site bahçesinde oyuncu tilkiler kamerada

2 kızıl tilki kar üzerinde oyun oynadı

Kars'ta bir sitenin bahçesinde 2 kızıl tilki, karlar üzerinde birbirleriyle kovalamaca ve oyun oynarken güvenlik kamerasına yansıdı.

Dondurucu soğukta yiyecek aramak için yerleşim yerlerine inen tilkiler, bu kez karlarını doyurmaktan çok oyun oynamayı tercih etti. Gece saatlerinde sessizliğe bürünen sitenin bahçesinde ortaya çıkan tilkiler adeta çocuklar gibi birbirleriyle şakalaştı.

Görüntülerde tilkilerin kar üzerindeki güreşi, birbirlerini kovalamaları ve kuyruk sallayarak yaptıkları oyun hamleleri yer alıyor. Sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde tilkilerin çevredeki ışıklara aldırış etmeden neşeyle oynamaya devam ettikleri görülüyor.

