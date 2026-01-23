Kars’ta Vefa Anı: Oğlu Annesini Kucağında Taşıdı, Görüntüler Viral Oldu

Kars'ın Selim ilçesinde, rahatsızlanan annesini kucağına alıp sağlık merkezine ve evine taşıyan oğlunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Selim ilçesinde duygulandıran anlar cep telefonu kamerasında

Kars’ın Selim ilçesinde rahatsızlanan annesini kucağına alarak Halk Sağlığı Merkezine götüren oğlunun görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kayda yansıyan anlarda, oğulun annesini tekrar kucağına alıp evine taşıdığı ve merkezden ayrıldığı görülüyor. Görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu.

Paylaşılan görüntüler, geçmişten günümüze toplumun temel değerleri arasında yer alan anneye hürmet ve evladın sorumluluğunu yeniden hatırlattı. O anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

