Kars'ta vefa: Selim'de oğlu rahatsızlanan annesini kucağında taşıdı

Kars'ın Selim ilçesinde rahatsızlanan annesini kucağına alıp sağlık merkezine götüren oğlu, görüntülerin sosyal medyada viral olmasıyla 'anneye hürmet'i yeniden hatırlattı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:23
Kars'ta vefa: Selim'de oğlu rahatsızlanan annesini kucağında taşıdı

Kars'ta vefa: Selim'de oğlu rahatsızlanan annesini kucağında taşıdı

Görüntüler sosyal medyada viral oldu

Kars’ın Selim ilçesinde rahatsızlanan annesini kucağına alarak Halk Sağlığı Merkezine götüren oğlu, daha sonra da annesini tekrar kucağına alarak eve taşıdı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken geniş kesimlerde konuşuldu.

Paylaşılan görüntüler, toplumun temel değerleri arasında yer alan anneye hürmetin önemini yeniden hatırlattı.

KARS’TA VEFA DOLU GÖRÜNTÜ: ANNESİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI(KARS-İHA)

KARS’TA VEFA DOLU GÖRÜNTÜ: ANNESİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars’ta Vefa Anı: Oğlu Annesini Kucağında Taşıdı, Görüntüler Viral Oldu
2
Tunceli'de Mercan Grup Köy Yolu'nda Kar 3,5 Metreye Ulaştı — Ekipler Ulaşıma Kesintisiz Müdahale
3
Kars'ta vefa: Selim'de oğlu rahatsızlanan annesini kucağında taşıdı
4
Kars'ta 15 Yılın En Yoğun Karı: Sarıkamış'ta 2,5 Metreye Ulaşıldı
5
Gaziantep’te Kaldırımlarda Yaya Güvenliği İçin Karla Mücadele Aralıksız
6
Gaziantep Büyükşehir'den Çocuklara Kar Hediyesi: Atkı, Bere ve Eldiven
7
Vali Yılmaz'dan Gürhan Albayrak'a Başsağlığı — Alaattin Öztürk'ün Cenaze Töreni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları