Kars'ta vefa: Selim'de oğlu rahatsızlanan annesini kucağında taşıdı

Görüntüler sosyal medyada viral oldu

Kars’ın Selim ilçesinde rahatsızlanan annesini kucağına alarak Halk Sağlığı Merkezine götüren oğlu, daha sonra da annesini tekrar kucağına alarak eve taşıdı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken geniş kesimlerde konuşuldu.

Paylaşılan görüntüler, toplumun temel değerleri arasında yer alan anneye hürmetin önemini yeniden hatırlattı.

KARS’TA VEFA DOLU GÖRÜNTÜ: ANNESİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI(KARS-İHA)