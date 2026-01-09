Kartal Belediyesi Yeni Çöp Aktarma İstasyonunu Hizmete Aldı

Kartal Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde kurulan yeni çöp aktarma istasyonunu hizmete açtı; yapay zekâ destekli sistemle günlük 600 ton kapasite hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:15
Kartal Belediyesi, ilçede günlük ortaya çıkan ortalama 500 ton civarındaki çöp ve evsel atıkların toplanması ve bertarafını daha verimli hale getirmek üzere yeni bir adım attı. Esentepe Mahallesi'ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde kurulan yeni çöp toplama ve aktarma istasyonu hizmete başladı.

Verimlilik ve tasarruf hedefi

Kurulan sistem; aynı anda dört çöp kamyonunun yanaşabildiği döküm rampası, çöp aktarma merkezi ve tırların atığı yüklediği taşıyıcı bantlardan oluşuyor. Tırlar, her seferinde büyüklüğüne göre ortalama 5 kamyon atığını alarak çöp döküm sahası olan Şile'ye taşıyor.

İstasyonda şu anda 3 tır aktif transfer gerçekleştiriyor ve sistem yüzde 40 kapasiteyle çalıştırılmaya başlandı. Dorseleri hazır olan 3 aracın daha katılımıyla istasyonun günde 3 vardiya hizmet vermesi planlanıyor. Tesisin tam kapasitesi günde 600 ton, tırların her birinin kapasitesi ise 60 metreküp veya 20 ton olarak belirtildi.

Bu yapı sayesinde hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağlanacak; yoğun İstanbul trafiğinde gün içinde onlarca kez Tuzla yönüne gitmek zorunda kalan çöp kamyonları artık sadece aktarma istasyonu ile mahalle içi toplama görevine odaklanacak. Böylece bazı mahallelere daha sık hizmet sağlanabilecek.

Yapay zekâ destekli sistem devrede

İstasyonun devreye alınması ve eksiklerin tespiti için son iki gündür şantiyede yoğun mesai yürütüldü. Kartal Belediyesi Meclis üyeleri ve Başkan Yardımcıları da çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette; Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Başkan Yardımcısı Yasin Ünder, Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, CHP Grup Başkan Vekili Özkan Özdemir ve meclis üyeleri hazır bulundu.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Şahin, yeni atık aktarma istasyonu hakkında bilgi vererek, sistem tam kapasiteyle çalıştığında Kartal’da günlük çıkan ortalama 500 ton atığın tamamının aktarılabileceğini söyledi. Şahin, koku sorunlarına karşı gerektiğinde atık üzerine nozül sistemiyle kimyasal uygulandığını ve dorseleri hazır tırların katılımıyla tesisin tam kapasiteye ulaşacağını belirtti.

Şahin ayrıca, sistemin yapay zekâ destekli teknolojilerle dolu konteynerleri tespit edeceğini ve böylece çöp kamyonlarının ihtiyaca göre yönlendirileceğini ifade etti. Meclis üyeleri de Atık Aktarma İstasyonu’nu inceleyip sistemle ilgili sorularını yöneltti.

