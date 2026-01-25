Kasım Altunkaya Toprağa Verildi | Mahsun Altunkaya'nın Yeğeni

Kasım Altunkaya Toprağa Verildi
Altunkaya ailesinin acı günü: Cenaze törenine üst düzey katılım
İş adamı Mahsun Altunkaya’nın bir süredir hastanede tedavi gören yeğeni Kasım Altunkaya hayatını kaybetti. Aile fertleri ve yakınları, Merhum'u Mardin’in Midyat ilçesinde son yolculuğuna uğurladı.
Kasım Altunkaya'nın cenazesi, Midyat ilçesindeki Hacı Kasım Altunkaya Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Sivrice Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine; Mardin Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Altunkaya, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış ile çok sayıda vatandaş katıldı.
