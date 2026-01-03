DOLAR
Kastamonu’da bozayı karda yürümeye çalışırken görüntülendi

Kastamonu'nun Küre ve Devrekani-Kastamonu Oyrak Geçidi'nde, ormanlık alanda karda yürümekte zorlanan bir bozayı ile kara yoluna inen dört ayı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:20
Orman ekipleri ve sürücülerin cep telefonu kayıtları dikkat çekti

Kastamonu'nun Küre ilçesinde devriye görevinde olan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda bir hareketlilik fark etti. Yapılan kontrol ve gözlemler sırasında, karla kaplı zeminde yürümekte güçlük çeken bir bozayının görüntülendiği belirlendi.

Ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıyan kayıtta, ayının ağaçlara tutunarak ilerlemeye çalıştığı, yer yer tamamen kara gömülerek zorlandığı görülüyor. Görüntüler, hayvanın karla kaplı orman zemininde ilerlemekte zorlandığını açıkça ortaya koyuyor.

Ayrıca, Devrekani-Kastamonu kara yolunun Oyrak Geçidi mevkiinde de kara yoluna inen 4 bozayı kaydedildi. Yoldan geçen sürücülerden Hakan Büyükdeğirmenci tarafından çekilen görüntülerde, ayılardan birinin kısa süreliğine ormanlık alana girip gözden kaybolduğu, diğerlerinin ise yolun karşısına geçerek bir süre yolda koşuşturduğu görülüyor.

Görüntülenen ayılar, bir süre sonra izlerini kaybettirerek ortadan kayboldu. Olayda herhangi bir yaralanma veya araç hasarı bildirilmedi.

