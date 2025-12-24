DOLAR
Kastamonu'da dronla tespit: 4 kaçak avcıya cezai işlem, 3 tüfek ele geçirildi

Kastamonu'da Doğa Koruma ekipleri dron ve fotokapanla 4 kişiyi kaçak avcılık yaparken yakaladı; 4 kişiye cezai işlem uygulandı, 3 yarı otomatik tüfek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 21:09
Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yasa dışı avcılık yapan şahısları tespit etmek için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Denetim sonucu ve ele geçirilen silahlar

Ekiplerin dron ve fotokapan teknolojileriyle gerçekleştirdiği denetimlerde 4 kişi kaçak avcılık yaparken tespit edildi. Yapılan müdahalede söz konusu kişilere cezai işlem uygulanırken, 3 adet yarı otomatik tüfeğe el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, dron ve fotokapan desteğiyle yaban hayatının izlenmesi ve yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

