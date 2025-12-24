Kastamonu'da dronla tespit: 4 kaçak avcıya cezai işlem, 3 tüfek ele geçirildi

Kastamonu'da dronla tespit: 4 kaçak avcıya cezai işlem

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yasa dışı avcılık yapan şahısları tespit etmek için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Denetim sonucu ve ele geçirilen silahlar

Ekiplerin dron ve fotokapan teknolojileriyle gerçekleştirdiği denetimlerde 4 kişi kaçak avcılık yaparken tespit edildi. Yapılan müdahalede söz konusu kişilere cezai işlem uygulanırken, 3 adet yarı otomatik tüfeğe el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, dron ve fotokapan desteğiyle yaban hayatının izlenmesi ve yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

KASTAMONU DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNDE, YASA DIŞI AVCILIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 4 KİŞİ, DRON İLE TESPİT EDİLEREK CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, 3 YARI OTOMATİK TÜFEĞE DE EL KONULDU.