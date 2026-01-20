Kastamonu'da 'Kar Savaşçıları' 1,5 Metrelik Karda Köy Yollarını Açıyor

Kastamonu'da kar altındaki köy yollarında 'kar savaşçıları' yoğun mesai

Son 4 gündür aralıksız süren kar yağışıyla birlikte Kastamonu'da özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşım olumsuz etkilendi. Mevcut kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaşırken, İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz demeden köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu.

Ulaşıma açılan güzergahlar ve çalışma kapsamı

Yoğun çalışmalar kapsamında Kastamonu'yu; Yaralıgöz mevkii üzerinden Abana-Bozkurt-Çatalzeytin ilçelerine, Küre ve İnebolu ilçelerine ulaşımı sağlayan yollara, ayrıca Ağlı-Azdavay ve Cide bağlantı güzergahlarına Karayolları ekipleriyle eşgüdümlü müdahale ediliyor.

İl Özel İdaresi, bin 54'ü köy, 2 bin 614'ü mahalle olmak üzere toplam 3 bin 668 yerleşim yerinin yollarının açık kalması için yoğun mesai yürütüyor. Kuruma bağlı ekipler 9 bin 840 kilometre yol ağından sorumlu olarak vatandaşların cenaze, hasta ve diğer acil ihtiyaçlarında da yardım sağlıyor.

Çalışma verileri ve saha durumu

Kastamonu'da başlangıçta 611 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 150 iş makinesi ve 200'den fazla personelle yaptığı çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısını 398'e kadar düşürdü. Kış mevsiminin başlamasından bu yana ekipler 20 bin kilometreden fazla yol ağını tekrar ulaşıma açtı.

Gökhan Matracı'nın açıklamaları

Gökhan Matracı, Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Makine, İkmal, Bakım ve Onarım Müdürü, çalışmaları şu ifadelerle aktardı: Bin 54 köyümüz mevcut olup şu ana kadar bin 849 köy yolumuzu açmış bulunmaktayız. 130 ana iş makinesi ve 20 tane yardımcı iş makinesi olmak üzere 150 adet araç ile çalışmaktayız. 19 ilçemizde Sayın Valimizin ve Genel Sekreterimizin koordinesinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2025 Aralık ayında başlayan kar yağışından bugüne kadar harcadığımız akaryakıt miktarımız 222 tondur, mesai mefhumu gözetmeksizin tüm sahada çalışan emektar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız devam etmektedir. Şu an mevcut olan kar kalınlığı 1,5 metre. Arkadaşlarımız hummalı bir şekilde çalışıyor. En kısa zamanda tüm köy yollarını açmak için uğraşmaktayız. Yolu açılan köy sayımız şu an bin 839’dur. Yolu açılan köy yolu kilometremiz ise 17 bin 430’dur. 150 iş makinemiz ile sahadayız.

Matracı, açılan yolların kar yağışıyla yeniden kapanabildiğine dikkat çekerek, aynı güzergahların 3–4 kez açılmak zorunda kaldığını ve bunun kilometre bazlı çalışma yükünü artırdığını belirtti. Ayrıca köylülerin ve muhtarların kendi imkanlarıyla yaptıkları katkılara teşekkür etti. Hastalık, doğum, yaşlı bakımı gerektiren ve elektriği olmayan yerlerin önceliklendirildiğini vurguladı. Dün akşam bir çocuğun rahatsızlanması nedeniyle yapılan çalışmayı örnek göstererek UMKE, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür etti.

Operatörlerin sahadaki fedakârlığı

Raşit Can (İl Özel İdaresi iş makinesi operatörü) şu ifadeleri paylaştı: Kış şartlarımız ağır geçiyor. Ağır geçtiği için de köylere ulaşım zor oluyor ama gece gündüz çalışıyoruz, köylerimizin ilçeye olan ulaşımlarını sağlıyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Evimizi, köyümüzü unutuyoruz. Çocukları görmesek de biz köylerimize bu hizmeti vermekten çok mutluyuz. Açtığımız yolları kar bir yandan kapatıyor.

Murat Banatoğlu (İl Özel İdaresi iş makinesi operatörü) da yaptığı açıklamada: Kışları kar makinesiyle köylülerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Genelde mesai kavramı gütmeden köylere ulaşıp karla mücadele yapıyoruz. Köylere vardığımız zaman köylülerin, hastaların, çocukların mutluluğu bizi çok sevindiriyor. Şu an bulunduğumuz mevki Küre’nin Çad köyü, çok fazla kar alan bir köyümüzdür. Elimizden geldiği kadar mücadele edip köylere ulaşmaya çalışıyoruz. Sayın valimizin, genel sekreterimizin koordinesiyle 24 saat esaslı çalışıyoruz. Biz açıyoruz, kar yağıyor ama halimizden memnunuz. Allah bereketi eksik etmiyor. Kurak bir yaz dönemi geçirdik. Kış döneminde inşallah ne kadar yağarsa yağsın köylerimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Büyük bir mücadeleyle devam edeceğiz şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Kastamonu'da İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülen karla mücadele çalışmaları, ağır kış koşullarına rağmen köy yollarının ulaşıma açılmasını ve vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlıyor.

BİNLERCE KİLOMETRELİK YOLU ULAŞIMA AÇAN EKİPLER, VATANDAŞLARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYOR.