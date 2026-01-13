Kastamonu'da Kar Yağışı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü

Kastamonu'da iki gündür süren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü; 13 taşımalı eğitim bir gün ara aldı. Tarihi mekanlar ve vatandaşlar görüntülendi.

Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren şehir merkezini beyaz örtüyle kapladı. Beyaz örtüyle kaplanan şehir merkezi havadan görüntülendi.

Cumhuriyet Meydanı, Şehit Şerife Bacı ve Atatürk heykeli ile tarihi Nasrullah Camisi ve Meydanı, Kastamonu Kalesi kar yağışıyla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Eğitime Ara

13 taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu il merkezi, Abana, Bozkurt, Taşköprü, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Seydiler ve Tosya ilçelerinde taşımalı eğitim bir gün süreyle durduruldu.

Vatandaşların Görüşleri

Arda Cihan: "Bu kar yağışı nedeniyle öğrenci olarak bizler okulların tatil edilmesini bekledik. Bu yüzden biraz öğrenciler olarak üzgünüz. Kar yağışında Kastamonu’da ayrı güzel bir hava oluyor"

Yunus Emre Karasakal: "Kurak geçen yaz mevsiminin ardından rabbim bize rahmetiyle muamele etti. Şu anda güzel bir kar yağışı var, hava soğuk. Bu kar yağışı bizlere eski günlerimizi hatırlatıyor. Geçtiğimiz günlerde bir hafta gibi yağmıştı. Çok şükür bir daha yağdı, iki gündür devam ediyor"

