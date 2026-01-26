Zonguldak'ta Huzur ve Güvenlik Toplantısı: Vali Hacıbektaşoğlu Başkanlığında

Zonguldak'ta Huzur ve Güvenlik Toplantısı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, kentin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların değerlendirildiği "Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" valilik makamında gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve gündemin öncelikleri

Toplantıya; Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı. Kent genelindeki asayiş olayları ve stratejik güvenlik planlamaları kapsamlı biçimde ele alınarak, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ana gündem maddeleri ve alınan kararlar

Toplantının ana gündemini terörle mücadele, uyuşturucu operasyonları, kaçakçılık ve organize suçlar oluşturdu. Suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların sonuçları analiz edildi. Ayrıca siber suçlarla mücadele ile trafik güvenliğine yönelik denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılmasına yönelik ek tedbirler planlandı. Özellikle eğitim kurumları ve çevresi önlemleri geniş yer buldu; okul çevrelerinde gençleri her türlü olumsuzluktan korumaya yönelik denetimlerin tavizsiz şekilde devam edeceği belirtildi.

