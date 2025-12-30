DOLAR
Kastamonu'da Küre ve Ağlı Kara Gömüldü: Kar 1,5 Metreyi Aştı

Kastamonu'nun Küre ve Ağlı ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aştı; ekipler yolları açmak ve gömülen araçları kurtarmak için yoğun mesai harcıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:14
Kastamonu'da Küre ve Ağlı kara gömüldü

Kastamonu'da dört gün süren yoğun kar yağışının ardından, Küre ve Ağlı ilçelerinde hayat adeta durdu. İlçe merkezlerinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aşarken, ilçe sakinleri ve belediye ekipleri salgın sonrası değil kış koşullarıyla mücadele ediyor.

Ekiplerin yoğun çalışması

Ağlı Belediyesi ve Küre Belediyesi ekipleri, ilçe merkezlerinde yolları açmak için yoğun mesai harcıyor. İş makineleriyle toplanan karlar kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yollarda biriken karı küreme çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 610’den fazla kapalı köy yolunu ulaşıma açabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Ayrıca ilçelerdeki binaların çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşların zorlu mücadelesi

Uğur Ersöz şiirsel bir üslupla durumunu anlattı: "Yaz ayı kuraklıkla geçti, susuz kaldık. Kurak bir mevsimin ardından kar yağdı. Mutluyuz, huzurluyuz. Yaklaşık şu anda 1,5 metreden fazla kar var. Şimdi de araçlarımızı arıyoruz. Araçlarımızı bulmaya çalışıyoruz, birazdan servise çıkacağız. Ekmek servisine çıkacağız."

Bilal Tekeci ise gömülen aracını bulma çabasını aktardı: "Karın altında kaldık. 4 gündür kar yağışı etkili oluyor. Araçlarımız 1 haftadır kar altında duruyor. Hiç yerinden oynatamadık. Aküleri boşaldı, sularımız dondu, elektrikler kesildi. Şimdi de hava açınca elimizde kürek ile hangi araç bizim acaba diye tek tek araçların üzerini açıyoruz. Açıyoruz bu araç değil, açıyoruz bu araç değil. Hepsini sırayla açıyoruz. Bakalım hangi araç benim çıkacak."

Ergün Demir ise Küre'nin kışa hazır olduğunu vurgulayarak, "Bu tür kara alışkınız biz. Memleketimizi seviyoruz. Bizler, 2,5 metre karı gördük. 4 gündür kar yağıyor. Şu anda da 2 metreye yakın bir kar kalınlığı oluştu. Aracımızı karın altından çıkarttık. Çıkarmaya çalıştık, güçte olsa çıkartabildik. Kar yağdığından beri burada aracımız mahsur kaldı, duruyordu." dedi.

Hanife Baş ise hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmeye çalışıldığını belirtti: "Şu anda kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Bütün zorlu şartlar altında insanlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Okullarımız tatil edildi. Sağ olsun belediye başkanımız, yollarımızı açmaya çalışıyorlar. Biz de hizmetlerimizi aksatmadan vermeye çalışıyoruz."

