Kaymakam Çakır Nusaybin'de Karla Mücadeleyi Yerinde Denetledi

Kaymakam Evren Çakır, Nusaybin'de tuzlama ve yol açma çalışmalarını denetledi; ulaşım güvenliği için ekiplerin teyakkuzda olduğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 23:38
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 23:38
Aralıksız çalışmalarla ulaşımda aksama yaşanmasın diye denetim

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Kaymakam Evren Çakır, karla mücadele çalışmalarını sahada yerinde inceledi. Çakır, ulaşımda herhangi bir aksaklık oluşmaması için yürütülen çalışmaları takip etti.

Denetim sırasında Kaymakam Çakır’a AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, MHP Nusaybin İlçe Başkanı Ahmet Badur ve kurum müdürleri eşlik etti. Çalışmalar İlçe Kaymakamlığı koordinesinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülüyor.

Çakır, ekiplerden aldığı bilgiye göre özellikle ana arterler ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve güzergahlarda titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Ekipler, gece geç saatlere kadar aralıksız tuzlama ve yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Kar yağışının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve vatandaşların ulaşım güvenliğinin kesintisiz sağlanması için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Çakır, sahada görev yapan personele kolaylıklar diledi.

Kaymakam Çakır, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, sürücüler başta olmak üzere vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

