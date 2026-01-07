Adliye Göledi'nde Kartpostallık Kar Manzarası Piknikçileri Çekti

Bilecik / Osmaneli — Adliye Köyü

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye Köyü’nde bulunan Ağlan Göledi, yağan karın doğayla buluşmasıyla adeta görsel bir şölene dönüştü.

Göledin çevresini saran kar örtüsü, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarırken, bu eşsiz manzarayı görmek isteyen vatandaşlar bölgeye akın etti. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen piknikçiler, gölet çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekerek kışın sunduğu güzelliğin tadını çıkardı.

Sessizliği ve huzur veren atmosferiyle dikkat çeken Ağlan Göledi, özellikle hafta sonu doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu. Ziyaretçiler, böylesine güzel bir manzaraya sahip alanların korunması gerektiğini vurgulayarak, Adliye Gölet’inin her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu ifade etti.

Karla kaplanan gölet çevresi, Osmaneli’nin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi ve bölge turizmine canlılık kattı.

