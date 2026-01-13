Kaymakam Kara Gümüşdere Köyü'nü Ziyaret Etti

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Gümüşdere Köyü'nü ziyaret ederek muhtar ve köylülerle altyapı çalışmaları ve ihtiyaçları görüştü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:04
Altyapı İncelemesi ve Vatandaşla Doğrudan İletişim

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçeye bağlı Gümüşdere Köyü nü ziyaret ederek köy halkıyla bir araya geldi.

Ziyarette Kaymakam Kara, köyün genel durumu ile altyapı çalışmaları ve ihtiyaçlar hakkında bilgi almak üzere Köy Muhtarı Sedat Ceylan ile görüştü. Muhtar Ceylan’dan alınan kapsamlı bilgiler doğrultusunda mevcut eksiklikler yerinde değerlendirildi.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Kara, vatandaşların talep ve beklentilerini dikkatle dinledi ve not aldı. Ziyaret sırasında sergilediği samimi ve çözüm odaklı yaklaşım vatandaşların takdirini kazandı.

Kara, iletilen taleplerin ilgili kurumlar nezdinde değerlendirileceğini ve imkanlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Ayrıca devletin her zaman vatandaşın yanında olduğuna vurgu yaparak, yerinde inceleme ve doğrudan iletişimin kamu hizmetlerinin etkinliği açısından önemini vurguladı.

Gümüşdere Köyü sakinleri, Kaymakam Kara’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Bu buluşma, kamu yönetiminde güven, samimiyet ve istişare anlayışının güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi.

