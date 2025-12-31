Kaymakam Özdemir'den Tavşanlı'da emniyet ve jandarmaya güvenlik ziyareti

Ziyaretin Amacı ve İlk Durak

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, ilçe genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliğini yerinde değerlendirmek amacıyla güvenlik birimlerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Jandarma Brifingi ve Denetimler

Özdemir, ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek ilçenin genel asayiş durumu, önleyici güvenlik faaliyetleri ve trafik denetimlerine ilişkin kurum amirlerinden kapsamlı brifing aldı.

Personelle İletişim ve Teşekkür

Ziyaretler sırasında güvenlik personeliyle yakından ilgilenen Kaymakam Özdemir, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz görev yapan emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti. Özdemir, "İlçemizin huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm emniyet ve jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Özverili çalışmalarınız, halkımızın güven içinde yaşaması açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler, güvenlik personeliyle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

