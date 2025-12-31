DOLAR
42,9 -0,04%
EURO
50,43 -0,18%
ALTIN
5.946,36 0,92%
BITCOIN
3.755.828,41 0,42%

Kaymakam Özdemir'den Tavşanlı'da Emniyet ve Jandarmaya Güvenlik Ziyareti

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı'da emniyet ve jandarmayı ziyaret ederek asayiş, trafik denetimleri ve güvenlik çalışmalarını yerinde inceledi, personele teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:45
Kaymakam Özdemir'den Tavşanlı'da Emniyet ve Jandarmaya Güvenlik Ziyareti

Kaymakam Özdemir'den Tavşanlı'da emniyet ve jandarmaya güvenlik ziyareti

Ziyaretin Amacı ve İlk Durak

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, ilçe genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliğini yerinde değerlendirmek amacıyla güvenlik birimlerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Jandarma Brifingi ve Denetimler

Özdemir, ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek ilçenin genel asayiş durumu, önleyici güvenlik faaliyetleri ve trafik denetimlerine ilişkin kurum amirlerinden kapsamlı brifing aldı.

Personelle İletişim ve Teşekkür

Ziyaretler sırasında güvenlik personeliyle yakından ilgilenen Kaymakam Özdemir, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gece gündüz görev yapan emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti. Özdemir, "İlçemizin huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm emniyet ve jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Özverili çalışmalarınız, halkımızın güven içinde yaşaması açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler, güvenlik personeliyle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

KAYMAKAM ÖZDEMİR’DEN EMNİYET VE JANDARMAYA GÜVENLİK ZİYARETİ

KAYMAKAM ÖZDEMİR’DEN EMNİYET VE JANDARMAYA GÜVENLİK ZİYARETİ

KAYMAKAM ÖZDEMİR’DEN EMNİYET VE JANDARMAYA GÜVENLİK ZİYARETİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de 112 Çağrılarının %63'ü Asılsız: Elon Musk'la Mars İddiası
2
Rize protokolü 2026’ya görev başında girenleri ziyaret etti
3
Gaziantep’te Toplu Ulaşım 31 Aralık ve 1 Ocak Ücretsiz
4
Batman’da Yıllar Sonra Kar Coşkusu: Davul Zurna, Halay ve Kızak Keyfi
5
AFAD Amasya'da Karlı Yolda Mahsur Kalan 9 Öğrenciyi Kurtardı
6
Rize protokolünden görev başındaki personele yılbaşı ziyareti
7
Kaymakam Özdemir'den Tavşanlı'da Emniyet ve Jandarmaya Güvenlik Ziyareti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları