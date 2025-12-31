DOLAR
Erzurum kara teslim: Yoğun kar hayatı felç etti

Erzurum'da yılın son gününde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti; ulaşımda aksaklıklar yaşanırken Palandöken Kayak Merkezi'nde tatilciler memnun.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:45
Kent genelinde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı adeta felç etti.

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan kar, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Erzurum’un çevre illerle olan ulaşım ağında da zaman zaman sorunlar yaşanıyor.

Karla mücadele ekipleri, kent merkezinde ve çevresinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken yılın son gününde yaşanan yoğun kar yağışı yeni yıl sürprizi olarak değerlendirildi.

Öte yandan yoğun kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi’nde yılbaşı tatili geçiren kayak severleri mutlu etti.

