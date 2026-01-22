Kaymakam Tutal Küçükçatak’ta: Vatandaşların Sorunlarını Dinledi, Yol Çalışmasını İnceledi

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Küçükçatak köyünde vatandaşlarla buluştu; sorunlara talimat verdi ve kar sonrası yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:52
Ziyaretin Detayları

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fatma Kafkaslı Çelik ve İlçe Özel İdare Müdürü Elyas Sezgin ile birlikte Küçükçatak köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Tutal’ı köyde muhtar Erdoğan Gültekin karşıladı. Tutal, köydeki vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri ve sorunları dinledi; çözüm için ilgili kurumlara talimat verdi.

Yerinde İnceleme

Tutal, ziyaretin ardından kar yağışı sonrası sürdürülen yol açma çalışmalarını yerinde inceledi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin tamamlanmasının ardından Kaymakam Tutal, Küçükçatak köyünden ayrıldı.

