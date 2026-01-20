Kayseri'de Kar Tır Trafiğini Durdurdu — Sınır Kapısını Aratmayan Bekleyiş

Kayseri'de kar tır trafiğini durdurdu

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipinin yaşamı olumsuz etkilemesi sonucu ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda tır trafiği kapanırken, bölgede geniş çaplı yönlendirmeler yapıldı.

Ulaşımda kritik kapanışlar

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri-Pınarbaşı kara yolu çekici/tır trafiğine kapatıldı. Ayrıca Pınarbaşı-Gürün ile Pınarbaşı-Göksun arası kara yolları iki yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı. Yolun tır trafiğine kapatılması üzerine, araçlar Kayseri-Malatya yolu uygulama noktasında polis ekipleri tarafından park alanlarına yönlendirildi.

Sınır kapısını aratmayan görüntüler

Yola devam edemeyen tırlar, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesindeki alanlarda yol açılana kadar park halinde bekletildi. Bölgeden alınan drone görüntüleri, bekleyen tırların manzarasının sınır kapılarında sıkça görülen yoğunluğu andırdığını ortaya koydu.

