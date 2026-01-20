Kayseri'de Kar Trafiği Kilitledi: Tırlar Sınır Kapısını Andıran Kuyrukta

Kayseri’de yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş yolları tır trafiğine kapandı; araçlar Mimarsinan OSB'de dron görüntüsüyle sınır kapısını andırdı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:20
Kayseri'de kara yolları tır trafiğine kapandı

Kayseri’de etkili olan kar yağışı ve tipi, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yollarında tır trafiği durduruldu; sürücüler ve araçlar beklemeye geçti.

Kapamalar ve yönlendirmeler

Olumsuz hava koşulları sonucu Kayseri-Pınarbaşı kara yolu çekici/tır trafiğine kapatılırken, Pınarbaşı-Gürün ve Pınarbaşı-Göksun arasındaki kara yolları iki yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı. Yolun tır trafiğine kapatılması sonrası polis ekipleri, yolları kullanan araçları park alanlarına yönlendirdi.

Dron görüntüleri sınır kapısını andırdı

Yola devam edemeyen tırlar, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alanlarda yol açılana kadar park halinde bekledi. Bu araçlar havadan dron ile görüntülendi; ortaya çıkan kareler, sınır kapısında bekleyen tır kuyruklarını andıran görüntüler oluşturdu.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam etmesi halinde ek önlemler alınacağını bildirdi ve sürücülere mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

