Kayseri'nin En Soğuk Noktası: Tomarza -26,8 derece

Kayseri'de etkili soğuk hava Tomarza'da -26,8 dereceyle kaydedildi; Meteoroloji don uyarısı yaptı, birçok ilçede düşük sıcaklıklar ölçüldü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:36
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor, Meteoroloji uyarıda

Kayseri'de son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. En düşük sıcaklık -26,8 derece olarak Tomarza ilçesinde ölçüldü.

Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü olması muhtemel don olayına karşı uyarılarda bulundu.

Şehirdeki bazı bölgelerde ölçülen değerler şu şekilde;

Pınarbaşı - 25, Pınarbaşı Pazarsu köyü - 23, Sarız - 21.9, Sarız Yedioluk köyü - 21.5, Akkışla - 20.7, Pınarbaşı Yukarıkızılçevrik köyü - 20.5, Bünyan - 19.8, Sarıoğlan - 19.5, Tomarza Arslantaş köyü - 19.5, Yahyalı - 18.9.

KAYSERİ’DE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLURKEN EN SOĞUK YER OLARAK-26,8 DERECE İLE TOMARZA İLÇESİ OLARAK ÖLÇÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

