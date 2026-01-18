Kayseri'nin En Soğuk Noktası: Tomarza -26,8 derece

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor, Meteoroloji uyarıda

Kayseri'de son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. En düşük sıcaklık -26,8 derece olarak Tomarza ilçesinde ölçüldü.

Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü olması muhtemel don olayına karşı uyarılarda bulundu.

Şehirdeki bazı bölgelerde ölçülen değerler şu şekilde;

Pınarbaşı - 25, Pınarbaşı Pazarsu köyü - 23, Sarız - 21.9, Sarız Yedioluk köyü - 21.5, Akkışla - 20.7, Pınarbaşı Yukarıkızılçevrik köyü - 20.5, Bünyan - 19.8, Sarıoğlan - 19.5, Tomarza Arslantaş köyü - 19.5, Yahyalı - 18.9.

