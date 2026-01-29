Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresinde güneyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Müdürlüğün değerlendirmesi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kayseri ve çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölge halkı ve ilgililerin olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

