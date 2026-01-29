Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresinde güneyli yönlerden 50-90 km/saat arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirerek tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:22
Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Kayseri'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresinde güneyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Müdürlüğün değerlendirmesi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kayseri ve çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölge halkı ve ilgililerin olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KAYSERİ VE ÇEVRESİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISINDA...

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KAYSERİ VE ÇEVRESİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISINDA BULUNDU.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Bilecen: Kilis'e 2026'da hafif raylı sistem geliyor
2
CHP Heyeti Adıyaman’da 6 Şubat Anmaları Öncesi İnceleme ve Ziyaretler Yaptı
3
Hayrabolu'da Eczacı Aytül Yeltekin İnan'dan Evde Sağlık Aracı Bağışı
4
Muğla Büyükşehir'ten Gökova ve Göcek'te Kıyı Temizliği: 14.880 kg Atık Toplandı
5
Meteoroloji'den Denizli'ye Fırtına Uyarısı
6
Hizan'ın Taş Evleri Karla Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
Seydikemer'de Dolu ve Hortum: Ziraat Odalarından Acil Destek Çağrısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları