DOLAR
42,85 -0,06%
EURO
50,7 -0,01%
ALTIN
6.178,42 0,04%
BITCOIN
3.730.978,82 0,98%

Keban'da Çiftçilere 230 Tarım Makinesi Dağıtıldı

Keban'da DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere 110 çapa, 60 badem silkeleme ve 60 ceviz soyma makinesi dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:29
Keban'da Çiftçilere 230 Tarım Makinesi Dağıtıldı

Keban'da Çiftçilere 230 Tarım Makinesi Dağıtıldı

DAP destekli Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi sürüyor

Elazığ’ın Keban ilçesinde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere makine dağıtımı gerçekleştirildi.

Törenle hak sahibi üreticilere 110 çapa makinesi, 60 badem silkeleme ve 60 ceviz soyma makinesi teslim edildi.

Yerel yetkililerden açıklamalar

İlçe Kaymakamı Furkan Atalık tören kapsamında, "Çapa, ceviz soyma ve badem silkeleme makinelerini vatandaşlarımıza dağıtacağız. Geçen yıl bölgemizde ciddi bir kuraklık yaşandı. Ondan dolayı üretim rekoltemiz düşüktü. İnşallah gelecek yıl güzel bir rekolte elde edip, bu ürünlerimizi de kullanırız. Vatandaşlarımızın daha iyi bir üretim yapmasını gönülde istiyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ise, "Bu tür kırsal alanlarda arazilerimizin çok büyük bir kısmı küçük ve parçalıdır. Burada büyük tarımsal aletlerin kullanılması mümkün değil. Bizim açımızdan da küçük ve parçalı alanların da tarıma kazandırılması, işlenmesi ve katma değer oluşması çok önemlidir. Bir karış arazimizin boş kalmaması için il müdürlüğümüz, bakanlığımız elinden gelen tüm çalışmaları göstermektedir. Bu kapsamda ilçe müdürlüğümüz küçük parçalı arazilerin işlenmesi için proje hazırladı. Bu proje çerçevesinde 110 çapa makinesi, 60 badem silkeleme ve 60 adette ceviz soyma makinesi var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KEBAN'DA ÇİFTÇİLERE ÇAPA, BADEM SİLKELEME VE CEVİZ SOYMA MAKİNELERİ DAĞITILDI

KEBAN'DA ÇİFTÇİLERE ÇAPA, BADEM SİLKELEME VE CEVİZ SOYMA MAKİNELERİ DAĞITILDI

KEBAN'DA ÇİFTÇİLERE ÇAPA, BADEM SİLKELEME VE CEVİZ SOYMA MAKİNELERİ DAĞITILDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Özel Eğitim Okulunda Anneler Dikişle Aile Ekonomisine Destek
2
Osmaniye Bahçe'de 221 Deprem Konutunun Anahtarları Teslim Edildi
3
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Özdurdu'dan 25 Aralık Mesajı — 104. Yıldönüm
4
İsmet İnönü’nün Torunu Zeynep Bilgehan, Rektör Akpolat’ı Ziyaret Etti
5
Bilecik'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
6
Keçiören Belediyesi'nden Pazar Hijyeni Seferberliği
7
Bilecik’te Cadde ve Sokak Tabelaları Yenileniyor

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor