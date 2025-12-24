Keban'da Çiftçilere 230 Tarım Makinesi Dağıtıldı

DAP destekli Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi sürüyor

Elazığ’ın Keban ilçesinde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere makine dağıtımı gerçekleştirildi.

Törenle hak sahibi üreticilere 110 çapa makinesi, 60 badem silkeleme ve 60 ceviz soyma makinesi teslim edildi.

Yerel yetkililerden açıklamalar

İlçe Kaymakamı Furkan Atalık tören kapsamında, "Çapa, ceviz soyma ve badem silkeleme makinelerini vatandaşlarımıza dağıtacağız. Geçen yıl bölgemizde ciddi bir kuraklık yaşandı. Ondan dolayı üretim rekoltemiz düşüktü. İnşallah gelecek yıl güzel bir rekolte elde edip, bu ürünlerimizi de kullanırız. Vatandaşlarımızın daha iyi bir üretim yapmasını gönülde istiyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ise, "Bu tür kırsal alanlarda arazilerimizin çok büyük bir kısmı küçük ve parçalıdır. Burada büyük tarımsal aletlerin kullanılması mümkün değil. Bizim açımızdan da küçük ve parçalı alanların da tarıma kazandırılması, işlenmesi ve katma değer oluşması çok önemlidir. Bir karış arazimizin boş kalmaması için il müdürlüğümüz, bakanlığımız elinden gelen tüm çalışmaları göstermektedir. Bu kapsamda ilçe müdürlüğümüz küçük parçalı arazilerin işlenmesi için proje hazırladı. Bu proje çerçevesinde 110 çapa makinesi, 60 badem silkeleme ve 60 adette ceviz soyma makinesi var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

