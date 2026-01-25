Keltepe Kayak Festivali Karabük’te Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Karabük kış turizmine canlılık getiren ilk etkinlik

Bu yıl ilk kez Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen Keltepe Kayak Festivali, 2 bin rakımlı Keltepede yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. 7’den 70’e her yaştan katılımcı, karın ve eğlencenin buluştuğu organizasyonda bir araya geldi.

Festival programı ve etkinlikler

Festival alanında gün boyu düzenlenen kayak gösterileri, çeşitli yarışmalar, çocuk oyun alanları, DJ performansı ve canlı müzik etkinlikleri dikkat çekti. Mobil ikram araçları ile katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, Keltepe Kayak Merkezi adeta bir şenlik alanına dönüştü.

Protokol ve katılımcılar

Etkinliğe AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile her yaştan yüzlerce vatandaş katıldı. Festival sırasında Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Başkan Özkan Çetinkaya vatandaşlara ücretsiz çorba ikram ederek katılımcılarla birlikte kızak kaydı.

Ulaşım ve erişim

Katılımın rahat ve güvenli sağlanabilmesi amacıyla Karabük Belediyesi şehir merkezinden Keltepe Kayak Merkezi'ne ücretsiz servisler kaldırdı. Servis hizmeti sayesinde çok sayıda vatandaş festival alanına kolaylıkla ulaştı.

Belediye başkanının değerlendirmesi

Festival alanında konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, organizasyona gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çetinkaya, Keltepe Kayak Merkezinin Karabük için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak bu tür etkinliklerin şehirde sosyal hayatı canlandırdığını ve gençlerin sporla buluşmasına katkı sunduğunu söyledi.

Kapanış ve gösteriler

Ailelerin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Keltepe Kayak Festivali, günün sonunda düzenlenen havai fişek gösterisi ile sona erdi. Festival, Karabük’te kış mevsimine renk katan organizasyonlar arasında yerini aldı.

