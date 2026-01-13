Kemaliye'de Şırzı Köprüsü Tüneli Girişinde Tel Örgü Çökmesi Sürücüleri Tehlikeye Atıyor

Erzincan Kemaliye'de Şırzı Köprüsü yolundaki tünel girişindeki tel örgülerin çökmesi, sürücüler için ciddi risk oluşturuyor; vatandaşlar yetkililerden beton püskürtme istiyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:08
Çökme, aşırı yağışlar sonrası kopan kayalar nedeniyle meydana geldi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, Şırzı Köprüsü güzergahında yer alan tünelin girişindeki tel örgü sistemi çöktü. Olay, geçtiğimiz aylarda etkili olan aşırı yağışlar sonucu kopan kayaların düşmesiyle çöktü şeklinde kaydedildi.

Tünel girişinde çöken teller, bölgede araç trafiğini ciddi şekilde tehlikeye sokuyor. Sürücüler, yolun kaygan olması ve tünel üzerindeki tel örgülerin her an yeniden çökme riski taşıması nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtiyor.

Vatandaşlar, zaman zaman yaşanan bu tür çökmelerin söz konusu yapıların yeterince sağlam olmadığını gösterdiğini ifade ediyor. Bölge halkı ve sürücüler, yetkililerden bir an önce harekete geçmesini ve tünel girişindeki çöken tellerin kaldırılmasını talep ediyor.

Ayrıca, bölgedeki güvenliğin kalıcı şekilde sağlanması için tel örgü yerine beton püskürtme (shotcrete) yöntemiyle daha sağlam bir koruma oluşturulması yönünde talepler var. Sürücüler, Karayolları yetkililerine çağrıda bulunarak tünel girişleri ve iç kısımlarının beton püskürtme yöntemiyle güçlendirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

