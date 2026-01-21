Kemaliye'de Taş Yolu Buz Tuttu

Yazın adrenalin, kışın buz manzarası

Yaz aylarında adrenalin tutkunlarını cezbeden ve 'dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen Kemaliye'deki Taş Yolu, kış soğuklarının etkisiyle buz tuttu.

Erzincan'da, yapımı 1870'te başlayan ve 132 yıl süren çalışmayla tamamlanan Kemaliye-Divriği arasındaki Taş Yolu; çok sayıda tünel, keskin viraj ve uçurumlarıyla hem yaya hem araçla gezinti yapmak isteyen macera tutkunlarını cezbediyor. Yolun inşası, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarının ilkel aletlerle oyulmasıyla gerçekleştirildi ve devlet desteğiyle 2002'de tamamlandı.

Önceleri dar olduğu için yalnızca yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişine uygun şekilde genişletilerek Kemaliye'yi Divriği'ye bağladı.

Karanlık Kanyon boyunca, her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlarla çevrili olan ve 7 kilometre uzunluğundaki yol; içinde barındırdığı irili ufaklı 38 tünel, keskin virajlar ve uçurumlarla artık ulaşım yerine turizm amaçlı kullanılıyor.

Fırat Nehri kıyısından Kemaliye'den Divriği'ye uzanan bu yol, araçla macera yaşamak isteyenlerin tercih ettiği güzergah olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini etkiliyor. www.dangerousroads.org adlı internet sitesi tarafından "dünyanın en tehlikeli yolu" olarak gösterilen Taş Yolu'nun, Çin'deki dünyaca ünlü Guoliang Tüneli'nden yer yer daha tehlikeli olduğu belirtiliyor.

İlçe halkından Şevket Gültekin, bölgedeki aşırı soğukların etkisiyle Taş Yolu'nun buz tuttuğunu, tüneller içinde oluşan buz sarkıtlarının ise fotoğraf severlerin akınına uğradığını kaydetti.

