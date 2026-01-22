Kemer'de Sağanakta Taşkın: 4 Çocuk ve Yaşlı Kadın Kepçe ile Kurtarıldı

Kemer'de etkili sağanak su taşkınlarına neden oldu; Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mehtap Sitesi'nde mahsur kalan 4 çocuk ve yaşlı kadını kepçe ile kurtardı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 21:47
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 22:05
Kemer'de Sağanakta Taşkın: 4 Çocuk ve Yaşlı Kadın Kepçe ile Kurtarıldı

Kemer'de Sağanakta Taşkın: 4 Çocuk ve Yaşlı Kadın Kepçe ile Kurtarıldı

Belediye ekipleri ve jandarma seferber oldu

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan sağanak, bazı yollarda su taşkınlarına ve baskınlara yol açtı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, çizmesini ve yağmurluğunu giyerek sahaya çıktı ve belediye ekiplerini yönlendirdi. Topaloğlu, çalışmalar sırasında Çamyuva Mahallesi'nde yer alan Mehtap Sitesi'nde mahsur kalan 4 çocuk ve yaşlı bir kadını belediye ekipleri ve jandarma ile birlikte kepçe yardımıyla kurtardı.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su taşkınlarının yaşandığı yollarda arazözler ve pompalarla tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Sağanak öncesi açılan mazgallar, dağlardan gelen çamurlu suyla yeniden tıkanıyor; bu nedenle ekipler sürekli mazgal temizliği yapıyor.

"Yaklaşık 18 saattir Kemer bölgemiz iyi bir yağış alıyor. Yağış nedeniyle bazı kanallar taşıyor. Ormanda kuruyan ağaçları kesmek için orman yetkilileri tarafından yol açılmıştı. Bu yollardan gelen çamurlu su ekiplerimizin temizlediği mazgalları tıkıyor. Tüm arkadaşlarımız teyakkuz halinde sahadalar. Bizlerde sahadayız. Sosyal medya hesabımdan cep telefonu numaramı yazdım ve sıkıntısı olan vatandaşın bizi arayabileceklerini aktardım. Kemer Belediyesi olarak teyakkuz halindeyiz"

Kendisine gelen ihbarları da belediye ekipleriyle paylaşan Topaloğlu, ulaşım sağlanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Mehtap Sitesi'ndeki kurtarma ile ilgili olarak Topaloğlu, "Sahadayız ve var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

METEOROLOJİNİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN KEMER’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR, BAZI...

METEOROLOJİNİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN KEMER’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR, BAZI YOLLARDA SU TAŞKINLARINA VE BASKINLARA NEDEN OLDU. KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU, ÇİZMESİNİ VE YAĞMURLUĞUNU GİYEREK, BELEDİYE EKİPLERİNİ BİZZAT YÖNLENDİRDİ. BAŞKAN TOPALOĞLU ÇALIŞMALAR SIRASINDA ÇAMYUVA MAHALLESİ’NDE YER ALAN MEHTAP SİTESİ’NDE MAHSUR KALAN 4 ÇOCUK VE YAŞLI BİR KADINI BELEDİYE EKİPLERİ VE JANDARMA İLE BİRLİKTE KEPÇE YARDIMIYLA KURTARDI.

METEOROLOJİNİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN KEMER’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR, BAZI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı Valisi Önder Bozkurt Eleşkirt'te Çalışmaları Yerinde İnceledi
2
Erzincan'da 70 Öğrenci Ergan Dağı'nda Kızak Keyfi
3
Siirt'te Asfalt ve Yol Bakım Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
Ovacık Muhtarlarından 2025 Çalışmaları İçin İl Genel Meclisi'ne Teşekkür
5
Van'da Yaban Hayvanlarına Şefkat: YYÜ Rehabilitasyon Merkezi
6
Giresun Yaylalarında Kar 1,5 Metreye Ulaştı — Yayla Yolları Kısmen Açık
7
SCÜ'den Sivas'ta Yabani Hayvanlara Yem Desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları