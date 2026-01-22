Kemer'de Sağanakta Taşkın: 4 Çocuk ve Yaşlı Kadın Kepçe ile Kurtarıldı

Belediye ekipleri ve jandarma seferber oldu

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan sağanak, bazı yollarda su taşkınlarına ve baskınlara yol açtı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, çizmesini ve yağmurluğunu giyerek sahaya çıktı ve belediye ekiplerini yönlendirdi. Topaloğlu, çalışmalar sırasında Çamyuva Mahallesi'nde yer alan Mehtap Sitesi'nde mahsur kalan 4 çocuk ve yaşlı bir kadını belediye ekipleri ve jandarma ile birlikte kepçe yardımıyla kurtardı.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su taşkınlarının yaşandığı yollarda arazözler ve pompalarla tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Sağanak öncesi açılan mazgallar, dağlardan gelen çamurlu suyla yeniden tıkanıyor; bu nedenle ekipler sürekli mazgal temizliği yapıyor.

"Yaklaşık 18 saattir Kemer bölgemiz iyi bir yağış alıyor. Yağış nedeniyle bazı kanallar taşıyor. Ormanda kuruyan ağaçları kesmek için orman yetkilileri tarafından yol açılmıştı. Bu yollardan gelen çamurlu su ekiplerimizin temizlediği mazgalları tıkıyor. Tüm arkadaşlarımız teyakkuz halinde sahadalar. Bizlerde sahadayız. Sosyal medya hesabımdan cep telefonu numaramı yazdım ve sıkıntısı olan vatandaşın bizi arayabileceklerini aktardım. Kemer Belediyesi olarak teyakkuz halindeyiz"

Kendisine gelen ihbarları da belediye ekipleriyle paylaşan Topaloğlu, ulaşım sağlanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Mehtap Sitesi'ndeki kurtarma ile ilgili olarak Topaloğlu, "Sahadayız ve var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

METEOROLOJİNİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN KEMER’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR, BAZI YOLLARDA SU TAŞKINLARINA VE BASKINLARA NEDEN OLDU. KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU, ÇİZMESİNİ VE YAĞMURLUĞUNU GİYEREK, BELEDİYE EKİPLERİNİ BİZZAT YÖNLENDİRDİ. BAŞKAN TOPALOĞLU ÇALIŞMALAR SIRASINDA ÇAMYUVA MAHALLESİ’NDE YER ALAN MEHTAP SİTESİ’NDE MAHSUR KALAN 4 ÇOCUK VE YAŞLI BİR KADINI BELEDİYE EKİPLERİ VE JANDARMA İLE BİRLİKTE KEPÇE YARDIMIYLA KURTARDI.