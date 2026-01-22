Selimiye Camii'nin Işıkları Yenilendi

Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii, yenilenen LED aydınlatmayla minarelerinde yıllar sonra gece ışığına kavuştu; taş doku ve silueti daha net ortaya çıkıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 21:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 21:51
Minareler LED ile yıllar sonra geceye kavuştu

Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii, minarelerinde yapılan yeni aydınlatma çalışmasıyla yıllar sonra geceleri yeniden hayat buldu. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi caminin restorasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen uygulama, Selimiye’nin siluetini daha sade ve net bir şekilde ortaya koyuyor.

Restorasyon sürecinin ardından eski amber tonlu armatürler sökülerek beyaz ışık veren LED aydınlatma sistemine geçildi. Yapının özgün mimarisine uygun olarak projelendirilen sistemle, Selimiye Camii’nin taş dokusu ve mimari detaylarının gece saatlerinde daha belirgin hale gelmesi hedeflendi.

Çalışmada enerji verimliliği yüksek ve uzun ömürlü armatürler tercih edildi; sürdürülebilirlik ve bakım kolaylığı ön planda tutuldu. Yenilenen aydınlatma ile Selimiye Camii, Ramazan ayı öncesinde Edirne semalarında yeniden ışıldamaya başladı.

Yeni aydınlatma sistemi hem kent siluetine estetik bir katkı sundu hem de Selimiye Camii’nin gece görünümünü daha yalın ve etkileyici hale getirdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

