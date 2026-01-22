Selimiye Camii'nin Işıkları Yenilendi

Minareler LED ile yıllar sonra geceye kavuştu

Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii, minarelerinde yapılan yeni aydınlatma çalışmasıyla yıllar sonra geceleri yeniden hayat buldu. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi caminin restorasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen uygulama, Selimiye’nin siluetini daha sade ve net bir şekilde ortaya koyuyor.

Restorasyon sürecinin ardından eski amber tonlu armatürler sökülerek beyaz ışık veren LED aydınlatma sistemine geçildi. Yapının özgün mimarisine uygun olarak projelendirilen sistemle, Selimiye Camii’nin taş dokusu ve mimari detaylarının gece saatlerinde daha belirgin hale gelmesi hedeflendi.

Çalışmada enerji verimliliği yüksek ve uzun ömürlü armatürler tercih edildi; sürdürülebilirlik ve bakım kolaylığı ön planda tutuldu. Yenilenen aydınlatma ile Selimiye Camii, Ramazan ayı öncesinde Edirne semalarında yeniden ışıldamaya başladı.

Yeni aydınlatma sistemi hem kent siluetine estetik bir katkı sundu hem de Selimiye Camii’nin gece görünümünü daha yalın ve etkileyici hale getirdi.

SELİMİYE CAMİİ’NİN IŞIKLARI YILLAR SONRA YENİDEN YANDI